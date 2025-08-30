PSG - Mourinho : Signature annulée !

Pierrick Levallet

Alors que la fin du mercato approche, le PSG souhaite encore boucler quelques départs. Les dirigeants parisiens voudraient notamment se séparer de Marco Asensio. Il y a quelques semaines, l’attaquant de 29 ans était tout proche de rejoindre José Mourinho à Fenerbahçe. Mais finalement, le transfert de l’international français a été annulé.

Le marché des transferts ferme ses portes ce lundi soir. Il reste donc peu de temps au PSG pour boucler ses derniers dossiers du mercato. Le club de la capitale compterait encore finaliser quelques départs, dont celui de Marco Asensio. Revenu de son prêt à Aston Villa, l’international espagnol n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.

Asensio a la cote sur le mercato L’attaquant de 29 ans aurait d’ailleurs une cote intéressante sur le marché des transferts. Depuis quelques semaines maintenant, Aston Villa pousse pour récupérer Marco Asensio. Mais plus tôt, l’ancien du Real Madrid aurait pu rebondir en Turquie, où il disposait d’une porte de sortie.