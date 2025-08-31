Mercato : Départ surprise à l’OM, il a prévenu son clan !

Alexis Brunet

Ces derniers temps, l’OM a été particulièrement touché par l’affaire Adrien Rabiot. Le milieu de terrain risque de quitter le club phocéen pour s’être battu avec son ancien coéquipier Jonathan Rowe. Coupable d’avoir été l’élément déclencheur de l’altercation entre les deux hommes, Geronimo Rulli s’en veut du possible départ du Français. Au point même d’avoir envisagé lui aussi de quitter Marseille, même si son entourage l’en a dissuadé.

Le mercato ferme ses portes en France le 1ᵉʳ septembre à 20H et l’OM a encore plusieurs dossiers chauds à gérer. Le club phocéen cherche à se renforcer et plusieurs arrivées devraient être officialisées avant la date butoir. Pablo Longoria serait notamment en train de boucler les venues de Lutsharel Geertruida, Arthur Vermeeren et Emerson Palmieri. Marseille cherche également à vendre certains éléments et il faudra aussi trouver une solution au cas Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot va-t-il quitter l’OM ? Alors qu’il a été l’un des grands bonhommes de l’OM la saison dernière, Adrien Rabiot a des chances de déjà devoir faire ses valises. En effet, le milieu de terrain pourrait bien quitter Marseille avant la fin du mercato, car il est placé sur la liste des transferts. Une décision que les dirigeants marseillais avaient prise à la suite de la bagarre qui avait opposé le Français à son ancien coéquipier Jonathan Rowe, aujourd’hui à Bologne.