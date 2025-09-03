Son «ami» signe à l’OM, Cyril Hanouna valide !

Ce lundi était une journée chargée pour Benjamin Pavard. En effet, le défenseur a bouclé sa signature à l’OM, prêté par l’Inter Milan, en fin de mercato. Quelques heures auparavant, l’international français débarquait à Clairefontaine avec une tenue remarquée. Un look de Pavard d’ailleurs totalement validé par Cyril Hanouna.
A 29 ans, Benjamin Pavard est désormais un joueur de l’OM. Ce lundi, dernier jour du mercato estival, l’international français s’est engagé avec le club phocéen, où il a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un deal que Pavard a finalisé du côté de Clairefontaine. En effet, quelques heures plus tôt, il avait rejoint le rassemblement de l’équipe de France, avec qui il jouera face à l’Ukraine et l’Islande.
« J’adore »
Nouveau joueur de l’OM, Benjamin Pavard a d’ailleurs été remarqué à son arrivée à Clairefontaine avec son look. Une tenue vestimentaire qui a d’ailleurs été validée par Cyril Hanouna. « Benjamin Pavard, qui est mon ami que j’aime beaucoup. J’adore. Il vient de se marier. J’aime bien », a lâché le présentateur de l’émission Tout Beau Tout Neuf.
« Ça revient très fort »
Alors que Benjamin Pavard s’est présenté avec un pull rentré dans son jean, Cyril Hanouna d’ailleurs expliqué : « Alors vous savez, je vous le dis, maintenant, ça y est, c’est reparti, c’est le t-shirt dans le jean et la chemise dans le jean. Ça revient très fort. Même le pull dans le jean, on peut se le permettre ».