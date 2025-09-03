Son «ami» signe à l’OM, Cyril Hanouna valide !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi était une journée chargée pour Benjamin Pavard. En effet, le défenseur a bouclé sa signature à l’OM, prêté par l’Inter Milan, en fin de mercato. Quelques heures auparavant, l’international français débarquait à Clairefontaine avec une tenue remarquée. Un look de Pavard d’ailleurs totalement validé par Cyril Hanouna.

A 29 ans, Benjamin Pavard est désormais un joueur de l’OM. Ce lundi, dernier jour du mercato estival, l’international français s’est engagé avec le club phocéen, où il a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un deal que Pavard a finalisé du côté de Clairefontaine. En effet, quelques heures plus tôt, il avait rejoint le rassemblement de l’équipe de France, avec qui il jouera face à l’Ukraine et l’Islande.

« J’adore » Nouveau joueur de l’OM, Benjamin Pavard a d’ailleurs été remarqué à son arrivée à Clairefontaine avec son look. Une tenue vestimentaire qui a d’ailleurs été validée par Cyril Hanouna. « Benjamin Pavard, qui est mon ami que j’aime beaucoup. J’adore. Il vient de se marier. J’aime bien », a lâché le présentateur de l’émission Tout Beau Tout Neuf.