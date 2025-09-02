Départ à l’OM : Un Ballon d’Or avoue tout, c’est «un super coup»

Après plus d’un an sans match officiel, Chancel Mbemba va retrouver enfin les terrains. Mis à l’écart par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier, le défenseur congolais s’est engagé avec le LOSC. Un pari audacieux pour Lille, mais que Jean-Pierre Papin, ancien entraîneur de la réserve à l'OM, juge particulièrement judicieux.
L’avenir de Chancel Mbemba s’est éclairci. Le capitaine de la RDC, âgé de 31 ans, a signé à Lille, mettant fin à une mise à pied de plus d’un an à l’OM. Loin des projecteurs, il n’a disputé aucun match en club depuis mai 2024. Si certains s’interrogent sur son niveau actuel, le LOSC, en quête d’expérience et de solidité défensive, a choisi de lui faire confiance. Un choix qui ravit Jean-Pierre Papin.
Le coup Mbemba est validé
Ballon d'Or en 1991 et ancien entraîneur de la réserve de l'OM, JPP a salué cette jolie prise. « Le LOSC fait un super coup, je suis vraiment content pour Chancel. Au-delà du joueur de premier plan qu'il est, c'est un mec adorable, hyper professionnel, qui parle peu mais qui s'est toujours entraîné à 100 %, même avec les jeunes. C'était un régal avec nous » a-t-il déclaré au cours d'un long entretien accordé à L'Equipe.
« C'est une excellente idée »
Malgré tout, quelques incertitudes demeurent au sujet de sa forme physique. Mais Papin se montre aussi rassurant. « Je ne l'ai pas vu depuis le mois de mai, mais il était très bien physiquement et, connaissant le personnage, il s'est entraîné comme un fou et n'a rien lâché cet été. Il aura besoin d'un petit temps d'adaptation, du rythme de la compétition, mais je ne me fais pas de souci. C'est une excellente idée de lui confier un rôle de grand frère qui lui va bien. Il adore échanger avec les jeunes et même les très jeunes » a confié l’ancien international tricolore.