Départ à l’OM : Un Ballon d’Or avoue tout, c’est «un super coup»

Après plus d’un an sans match officiel, Chancel Mbemba va retrouver enfin les terrains. Mis à l’écart par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier, le défenseur congolais s’est engagé avec le LOSC. Un pari audacieux pour Lille, mais que Jean-Pierre Papin, ancien entraîneur de la réserve à l'OM, juge particulièrement judicieux.

L’avenir de Chancel Mbemba s’est éclairci. Le capitaine de la RDC, âgé de 31 ans, a signé à Lille, mettant fin à une mise à pied de plus d’un an à l’OM. Loin des projecteurs, il n’a disputé aucun match en club depuis mai 2024. Si certains s’interrogent sur son niveau actuel, le LOSC, en quête d’expérience et de solidité défensive, a choisi de lui faire confiance. Un choix qui ravit Jean-Pierre Papin.

Le coup Mbemba est validé Ballon d'Or en 1991 et ancien entraîneur de la réserve de l'OM, JPP a salué cette jolie prise. « Le LOSC fait un super coup, je suis vraiment content pour Chancel. Au-delà du joueur de premier plan qu'il est, c'est un mec adorable, hyper professionnel, qui parle peu mais qui s'est toujours entraîné à 100 %, même avec les jeunes. C'était un régal avec nous » a-t-il déclaré au cours d'un long entretien accordé à L'Equipe.