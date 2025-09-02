Adrien Rabiot : Le chèque demandé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot n’est resté qu’un an à Marseille. Le milieu de terrain international français rejoint l’AC Milan, où il s’est engagé ce dimanche, dans les dernières heures du mercato estival. Si l’OM encaisse 10M€, le montant est inférieur aux attentes initiales du club, en raison d’un intéressement contractuel au profit du joueur.

C’est désormais officiel : Adrien Rabiot quitte l’OM pour l’AC Milan. Le milieu de terrain de 30 ans, qui compte 53 sélections avec les Bleus, retrouve la Serie A, un championnat qu’il connaît bien après y avoir évolué cinq saisons avec la Juventus. Arrivé libre à l’OM à l’été 2024, il n’y aura passé qu’une seule saison avant de faire son retour en Italie. Rabiot s’est engagé le club lombard pour 10M€.

Rabiot va toucher un chèque Initialement, l’OM espérait récupérer jusqu’à 15M€ dans cette opération. Mais un intéressement prévu dans le contrat de Rabiot a compliqué les négociations. Selon La Provence, le joueur devait percevoir 30 % du montant du transfert, soit environ 5M€ si le montant initial avait été maintenu.