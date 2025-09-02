Adrien Rabiot : Le chèque demandé à l’OM !

Adrien Rabiot n’est resté qu’un an à Marseille. Le milieu de terrain international français rejoint l’AC Milan, où il s’est engagé ce dimanche, dans les dernières heures du mercato estival. Si l’OM encaisse 10M€, le montant est inférieur aux attentes initiales du club, en raison d’un intéressement contractuel au profit du joueur.
C’est désormais officiel : Adrien Rabiot quitte l’OM pour l’AC Milan. Le milieu de terrain de 30 ans, qui compte 53 sélections avec les Bleus, retrouve la Serie A, un championnat qu’il connaît bien après y avoir évolué cinq saisons avec la Juventus. Arrivé libre à l’OM à l’été 2024, il n’y aura passé qu’une seule saison avant de faire son retour en Italie. Rabiot s’est engagé le club lombard pour 10M€.
Rabiot va toucher un chèque
Initialement, l’OM espérait récupérer jusqu’à 15M€ dans cette opération. Mais un intéressement prévu dans le contrat de Rabiot a compliqué les négociations. Selon La Provence, le joueur devait percevoir 30 % du montant du transfert, soit environ 5M€ si le montant initial avait été maintenu.
L'OM a baissé ses exigences
Au final, Milan n’a déboursé que 10M€ pour enrôler le milieu de terrain français, une somme bien en dessous des espérances olympiennes. Sur ce total, une part significative ira directement à Rabiot. Ce départ permet tout de même à l’OM d’alléger sa masse salariale et de récupérer un chèque non négligeable.