Mercato : Il a attendu l’OM tout l’été, l’annonce inattendue

Dès la première partie du mercato estival , Hamed Junior Traoré s’attendait à venir renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, son ancien coach à Sassuolo. L’entraîneur de l’OM a vu l’international ivoirien poser bien des problèmes à son groupe marseillais la saison dernière lors de la double confrontation contre l’AJ Auxerre. Mais l’opération a traîné, si bien que la recrue a dû prendre son mal en patience.

Hamed Junior Traoré (25 ans) a plutôt fait mal à l’OM la saison dernière lors de son prêt à l’AJ Auxerre. Cette double confrontation face aux Bourguignons a eu de vives répercussions à Marseille, que ce soit à l’occasion de la première défaite au Vélodrome en novembre (1-3) qui avait débouché sur la menace de départ de Roberto De Zerbi ou le retour à l’Abbé Deschamps qui avait engendré la colère de Pablo Longoria sur le corps arbitral et sa vision d’une Ligue 1 corrompue, l’international ivoirien avait marqué à l’aller et offert une passe décisive au retour (3-0).

La bagarre de Rabiot qui débloque enfin le dossier Hamed Junior Traoré De retour à Bournemouth de son prêt réussi à l’AJ Auxerre, Hamed Junior Traoré n’aurait pas dû s’éterniser aussi longuement que la réalité. Recruté fin août, le joueur passé par Sassuolo sous les ordres de Roberto De Zerbi notamment, aurait dû s’installer en Provence bien plus tôt. Dès lors que la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a eu lieu le 15 août dernier dans le vestiaire du Roazhon Park dans la foulée du revers concédé en lever de rideau contre le Stade Rennais (0-1), les plans de la fin du mercato de l’Olympique de Marseille ont drastiquement changé.