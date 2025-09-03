Transfert de Greenwood : L'OM en pleine «angoisse» sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato est désormais fermé dans la plupart des championnats européens, l'Arabie Saoudite peut recruter jusqu'au 11 septembre. Compte tenu des moyens très importants des clubs saoudiens, plusieurs formations doivent trembler pour leurs joueurs, peut-être même l'OM qui pourrait être confronté à une offensive pour Mason Greenwood.

Depuis lundi à 20h, le mercato a fermé ses portes dans la plupart des pays européens. Autrement dit, il est désormais impossible de recruter, à l'exception d'un joker dont les conditions dépendent des championnats. Mais dans tous les cas, ce joker ne sera pas disponible pour la Coupe d'Europe. C'est la raison pour laquelle certains clubs européens tremblent du fait que le marché en Arabie Saoudite soit toujours ouvert jusqu'au 11 septembre.

L'Arabie Saoudite reste une menace pour Greenwood ? En effet, AS fait le point en assurant que le fait que le mercato saoudien soit toujours ouvert est une «angoisse» pour plusieurs clubs européens. Et le média espagnol assure que Mason Greenwood fait partie des dossiers à surveiller pour le marché saoudien. Cet été, le nom du numéro 10 de l'OM a d'ailleurs circulé du côté d'Al-Nassr où l'idée était de l'associer à Cristiano Ronaldo.