Départ de l’OM - Greenwood : La terrible erreur

Après avoir été placé sur la liste des transferts suite à une violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a quitté l'OM pour rejoindre l’AC Milan. Révoltée, sa mère, Véronique Rabiot, est vite montée au créneau pour le défendre. Et pur le journaliste Romain Molina, elle a tenu des paroles plus que censées, notamment sur Mason Greenwood.
Écarté de l’effectif marseillais après une altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a quitté l’OM pour rejoindre l’AC Milan. Un départ controversé, sur fond de tensions internes, qui a déclenché une vive réaction de sa mère, Véronique Rabiot.
L'OM s'est fait attaquer
Très présente dans sa gestion de carrière, Véronique Rabiot a fustigé le traitement réservé à son fils. Selon elle, un deux poids deux mesures a été observé à l'OM. « Lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu'on pouvait lui donner une deuxième chance » a-t-elle déclaré au micro de RTL.
L'OM a provoqué la colère de Véronique Rabiot
Pour Romain Molina, les arguments du clan Rabiot sont cohérents, notamment en ce qui concerne Mason Greenwood. « Qu’il y ait une sanction est normale, mais n’est-elle pas disproportionnée ? Car tu savais après que Véronique Rabiot allait réagir comme une maman protectrice. Tu savais ce qui allait se passer. Et elle dit aussi des choses très censées, notamment sur Greenwood » a-t-il lâché sur sa chaîne Youtube.