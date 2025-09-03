Départ de l’OM - Greenwood : La terrible erreur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir été placé sur la liste des transferts suite à une violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a quitté l'OM pour rejoindre l’AC Milan. Révoltée, sa mère, Véronique Rabiot, est vite montée au créneau pour le défendre. Et pur le journaliste Romain Molina, elle a tenu des paroles plus que censées, notamment sur Mason Greenwood.

Écarté de l’effectif marseillais après une altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a quitté l’OM pour rejoindre l’AC Milan. Un départ controversé, sur fond de tensions internes, qui a déclenché une vive réaction de sa mère, Véronique Rabiot.

L'OM s'est fait attaquer Très présente dans sa gestion de carrière, Véronique Rabiot a fustigé le traitement réservé à son fils. Selon elle, un deux poids deux mesures a été observé à l'OM. « Lorsque Greenwood a signé alors qu'il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu'on pouvait lui donner une deuxième chance » a-t-elle déclaré au micro de RTL.