Grosse surprise : Rabiot laisse de l’argent de l’OM !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille seulement un an après son arrivée. L’international français s’est engagé en faveur de l’AC Milan, où il retrouve son ancien mentor Massimiliano Allegri, qu’il a connu par le passé du côté de la Juventus.

Les histoires d’amour finissent mal en général. Alors que le scepticisme régnait autour de sa signature l’été dernier, Adrien Rabiot s’est affirmé en seulement quelques matchs comme le leader de l’OM de Roberto De Zerbi. Il semblait pouvoir en devenir un véritable symbole, mais finalement il a quitté le club par la petite porte après seulement un an.

La guerre entre Rabiot et l’OM Et ça ne s’est pas vraiment fait dans la joie et la bonne humeur ! La rupture a en effet été violente, tant dans les gestes avec cette bagarre à Rennes, que dans les propos. Et ce n’est pas Véronique Rabiot qui a apaisé la situation, puisque la mère et agent du milieu de terrain a multiplié les prises de parole dans les médias, afin de dézinguer la direction de l’OM, mais également l’entraîneur Roberto De Zerbi.