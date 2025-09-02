Le PSG contacté en pleine nuit pour un transfert : L’incroyable révélation à l’étranger !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis un an déjà, Randal Kolo Muani avait trouvé une solution en janvier, avec un prêt à la Juventus. Et à Turin on semblait vouloir tout faire pour le récupérer, mais si les négociations ont duré quasiment tout le mercato estival, l’international français a finalement rejoint Tottenham en Premier League.

Ça fait partie des gros rebondissements de fin de mercato. Alors qu’on parlait depuis des mois d’un retour à la Juventus, Randal Kolo Muani va finalement découvrir un nouveau club et un nouveau championnat. Poussé vers la sortie au PSG, il a en effet rejoint Tottenham sous la forme d’un prêt sec, sans option d’achat.

« Il y a eu une guerre d’égo qui n’a pas profité au joueur » Sur RMC, Fabrice Hawkins en a dit plus sur ce qui s’est passé entre le PSG et la Juventus, pour Kolo Muani. « Une guerre d’égo tout simplement entre les patrons des deux clubs » a expliqué le spécialiste mercato, dans l’After Foot de ce lundi soir. « Ils se sont mis d’accord et finalement un a voulu changer, l’autre n’a pas apprécié. Il y a eu une guerre d’égo qui n’a pas profité au joueur ».