Surprise à l’OM, Benatia boucle un transfert en catastrophe !

Benjamin Pavard (29 ans) va retrouver son premier amour : la Ligue 1 qu’il a connu via son club formateur du LOSC. Neuf saisons après son départ, l’international français devenu champion du monde en 2018 a signé à l’OM par le biais d’un prêt payant et d’une option d’achat. Une opération menée à bien, en quelques heures seulement, par le directeur du football de l’Olympique de Marseille : Medhi Benatia.
L’Olympique de Marseille s’est montré très inspiré lors du dernier jour du marché des transferts. Quatre recrues ont été accueillies par le club phocéen en les personnes d’Arthur Vermeeren, d’Emerson Palmieri, de Matt O’Riley et… de Benjamin Pavard ! Le champion du monde tricolore de 29 ans a donc pris la décision de quitter l’Inter afin de retrouver la Ligue 1. Un championnat qu’il a quitté à l’été 2016 pour rejoindre le VfB Stuttgart.
Benjamin Pavard arrive en prêt avec une option d’achat fixée à 15M€
Un prêt payant assorti d’une option d’achat de 15M€ a permis à l’OM de le rapatrier dans l’hexagone par le biais d’un deal convenu avec l’Inter en à peine douze heures. C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe dans ses colonnes du jour ce mardi, au lendemain de la date butoir totalement folle du mercato estival. Si l’on se fie aux sources du journaliste Loïc Tanzi, le camp Pavard et les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient entamé les discussions depuis plusieurs semaines, sans pour autant réellement avancer sur le dossier. La faute aux priorités de l’OM qui résidaient ailleurs et notamment du côté de Bruges puis du RB Leipzig avec Joel Ordonez et Lutsharel Geertruida.
Benatia a téléphoné à Pavard le dernier jour du mercato après deux transferts avortés à l’OM
Une fois que les deux opérations citées ci-dessus tombèrent tour à tour à l’eau, l’un restant au Club Bruges et l’autre signant à Sunderland, Medhi Benatia aurait rouvert le dossier Benjamin Pavard. L’Equipe explique que le directeur du football de l’Olympique de Marseille a pris son téléphone lundi en fin de matinée afin de contacter dans un premier temps les représentants du champion du monde avant de l’avoir directement au bout du fil dans l’optique de lui exposer le projet sportif de l’OM et son éventuelle utilisation dans le système de Roberto De Zerbi. Un exposé qui a porté ses fruits puisque Pavard a accepté de rejoindre la Provence en signant son contrat électroniquement à Clairefontaine lundi soir.