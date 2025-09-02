Surprise à l’OM, Benatia boucle un transfert en catastrophe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Benjamin Pavard (29 ans) va retrouver son premier amour : la Ligue 1 qu’il a connu via son club formateur du LOSC. Neuf saisons après son départ, l’international français devenu champion du monde en 2018 a signé à l’OM par le biais d’un prêt payant et d’une option d’achat. Une opération menée à bien, en quelques heures seulement, par le directeur du football de l’Olympique de Marseille : Medhi Benatia.

L’Olympique de Marseille s’est montré très inspiré lors du dernier jour du marché des transferts. Quatre recrues ont été accueillies par le club phocéen en les personnes d’Arthur Vermeeren, d’Emerson Palmieri, de Matt O’Riley et… de Benjamin Pavard ! Le champion du monde tricolore de 29 ans a donc pris la décision de quitter l’Inter afin de retrouver la Ligue 1. Un championnat qu’il a quitté à l’été 2016 pour rejoindre le VfB Stuttgart.

Benjamin Pavard arrive en prêt avec une option d’achat fixée à 15M€ Un prêt payant assorti d’une option d’achat de 15M€ a permis à l’OM de le rapatrier dans l’hexagone par le biais d’un deal convenu avec l’Inter en à peine douze heures. C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe dans ses colonnes du jour ce mardi, au lendemain de la date butoir totalement folle du mercato estival. Si l’on se fie aux sources du journaliste Loïc Tanzi, le camp Pavard et les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient entamé les discussions depuis plusieurs semaines, sans pour autant réellement avancer sur le dossier. La faute aux priorités de l’OM qui résidaient ailleurs et notamment du côté de Bruges puis du RB Leipzig avec Joel Ordonez et Lutsharel Geertruida.