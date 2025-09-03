PSG - «Tu sais que ça bouge» : Il confirme pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que discret durant le mercato estival, le PSG avait toutefois activé plusieurs pistes durant l'été, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Maghnes Akliouche a longtemps circulé, avant que le crack français ne choisisse finalement de rester à l'AS Monaco. Toutefois, il confirme avoir été sollicité durant le mercato.

Cet été, le PSG aura été particulièrement discret durant le mercato avec seulement trois arrivées à savoir celles de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Aucun joueur n'a donc été recruté dans le secteur offensif bien que le nom de Maghnes Akliouche ait circulé. Convoqué en équipe de France pour la première fois, le Monégasque a d'ailleurs confirmé avoir connu un été agité.

Akliouche confirme avoir connu un été mouvementé « C'est un peu spécial pour moi, une situation toute nouvelle. Je suis resté, j'ai la confiance du coach et du club, et je me sens bien ici », assure-t-il dans un entretien accordé à L'EQUIPE, avant de confirmer avoir été un peu perturbé par l'agitation concernant son transfert.