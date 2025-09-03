Calvaire au PSG : «Je veux être heureux», il annonce le transfert parfait !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux saisons compliquées au PSG et la dernière passée en prêt à West Ham, Carlos Soler espère se relancer à la Real Sociedad, qu’il a rejoint dans le cadre d’un transfert estimé à 8M€. L’international espagnol veut retrouver le bonheur et son meilleur niveau et estime être dans le meilleur endroit pour y parvenir.

« Je suis très reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée, non seulement cette année, mais aussi les années précédentes. » Présent en conférence de presse ce mardi, Carlos Soler a exprimé son bonheur d’avoir rejoint la Real Sociedad. Trois ans après son arrivée en provenance de Valence, le milieu de terrain âgé de 28 ans a été transféré contre 8M€, alors que le PSG touchera 50% sur une future revente de l’international espagnol (14 sélections).

«C'est ici que je veux retrouver mon meilleur niveau» « Cette année, cela s'est fait tardivement, à la fin du mercato, mais cela fait longtemps que nous essayons. Nous sommes ici, c'est ce qui compte. La confiance est très importante pour un joueur. J'espère que ce sera pour de nombreuses années. Je suis à maturité sur le plan footballistique », a confié Carlos Soler. « Je suis allé au PSG et à West Ham, mais c'est ici que je veux retrouver mon meilleur niveau. Je veux être heureux. La Real a tout mis en œuvre pour que je sois ici. »