Calvaire au PSG : «Je veux être heureux», il annonce le transfert parfait !

Après deux saisons compliquées au PSG et la dernière passée en prêt à West Ham, Carlos Soler espère se relancer à la Real Sociedad, qu’il a rejoint dans le cadre d’un transfert estimé à 8M€. L’international espagnol veut retrouver le bonheur et son meilleur niveau et estime être dans le meilleur endroit pour y parvenir.
« Je suis très reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée, non seulement cette année, mais aussi les années précédentes. » Présent en conférence de presse ce mardi, Carlos Soler a exprimé son bonheur d’avoir rejoint la Real Sociedad. Trois ans après son arrivée en provenance de Valence, le milieu de terrain âgé de 28 ans a été transféré contre 8M€, alors que le PSG touchera 50% sur une future revente de l’international espagnol (14 sélections).
«C'est ici que je veux retrouver mon meilleur niveau»
« Cette année, cela s'est fait tardivement, à la fin du mercato, mais cela fait longtemps que nous essayons. Nous sommes ici, c'est ce qui compte. La confiance est très importante pour un joueur. J'espère que ce sera pour de nombreuses années. Je suis à maturité sur le plan footballistique », a confié Carlos Soler. « Je suis allé au PSG et à West Ham, mais c'est ici que je veux retrouver mon meilleur niveau. Je veux être heureux. La Real a tout mis en œuvre pour que je sois ici. »
«C'est le club idéal pour redevenir moi-même, pour savoir quel joueur je suis»
Carlos Soler estime être dans le meilleur endroit possible pour retrouver son meilleur niveau : « C'est le club idéal pour redevenir moi-même, pour savoir quel joueur je suis. J'ai démontré mon niveau. Les années passées à l'extérieur ont été belles. Dans le football, on touche à tout. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu et c'est pourquoi j'ai pris la décision de venir à la Real et de gagner du temps de jeu à l'entraînement. »