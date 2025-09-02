PSG - Donnarumma : La séparation électrique en coulisses !

Pierrick Levallet

Le dernier jour du mercato a été mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale a notamment bouclé le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City dans les ultimes heures. Mais le divorce n’a pas été fait sans complications, le portier italien étant notamment très apprécié dans le vestiaire parisien.

La dernière ligne droite du mercato a été agitée du côté du PSG. Le club de la capitale a réussi à boucler ses derniers dossiers juste avant la fermeture du marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu ont notamment réussi à se séparer de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expirait en juin 2026. Le portier italien a été transféré à Manchester City dans les ultimes heures.

Le divorce entre Donnarumma et le PSG a été houleux Mais la séparation entre le gardien de but de 26 ans et le PSG ne s’est pas faite sans complications. Comme le rapporte Le Parisien, le divorce entre la formation parisienne et Gianluigi Donnarumma a été houleux. L’Italien était notamment très apprécié dans le vestiaire de Luis Enrique, qui va désormais devoir faire sans lui.