Transfert surprise : La réponse cash de l’OM pour un crack !

Arrivé à l’été 2024 en provenance d’Auxerre et alors qu’il évoluait avec les U19 la saison dernière, Daniel Mabomba aurait pu quitter l’OM dans les derniers jours du mercato. Le Torino était intéressé par le défenseur âgé de 19 ans et a proposé un prêt avec option d’achat pour le recruter, une offre repoussée par Marseille.
Si le mercato a fermé dans la plupart des pays européens, l’OM espère encore trouver une porte de sortie à certains joueurs sur lesquels il ne compte cette saison. Comme indiqué par La Provence, cela concerne Ruben Blanco (30 ans), Pol Lirola (28 ans), Amine Harit (28 ans) et Neal Maupay (29 ans).
L’OM a reçu une offre surprise pour un de ses jeunes
Le Torino a proposé un prêt avec option d’achat pour Mabomba
En effet, d’après les informations de L’Équipe, le Torino était intéressé et a même proposé un prêt avec une option d’achat de 1M€ pour s’attacher les services de Daniel Mabomba. Une offre assez surprenante que l’OM a refusée et le défenseur âgé de 19 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, est donc resté à Marseille.