Transfert surprise : La réponse cash de l’OM pour un crack !

Arrivé à l’été 2024 en provenance d’Auxerre et alors qu’il évoluait avec les U19 la saison dernière, Daniel Mabomba aurait pu quitter l’OM dans les derniers jours du mercato. Le Torino était intéressé par le défenseur âgé de 19 ans et a proposé un prêt avec option d’achat pour le recruter, une offre repoussée par Marseille.

Si le mercato a fermé dans la plupart des pays européens, l’OM espère encore trouver une porte de sortie à certains joueurs sur lesquels il ne compte cette saison. Comme indiqué par La Provence, cela concerne Ruben Blanco (30 ans), Pol Lirola (28 ans), Amine Harit (28 ans) et Neal Maupay (29 ans).

L’OM a reçu une offre surprise pour un de ses jeunes S’il n’a pas encore fait sa première apparition en professionnel, il y a un jeune joueur sur lequel semble en revanche compter l’OM : Daniel Mabomba. Arrivé à l’été 2024 en provenance d’Auxerre, le défenseur évoluait avec les U19 marseillais la saison dernière et aurait pu partir dans les derniers jours du mercato.