Transfert au PSG : Le nouveau salaire d’une star est dévoilé !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des leaders de l’équipe qui a décroché la Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma n’est déjà plus au club. Le gardien italien a quitté le Paris Saint-Germain à la toute fin du mercato estival, afin de rejoindre Pep Guardiola du côté de Manchester City et ainsi prendre la place d’Ederson.

C’est une page qui se tourne, Après quatre saison, Gianluigi Donnarumma quitte le PSG par la petite porte. Face aux difficultés rencontrés pour sa prolongation, les dirigeants parisiens ont en effet décidé de se séparer de l’Italien, préférant miser sur Lucas Chevalier du LOSC.

Guardiola a son nouveau gardien L’avenir de Donnarumma nous a tenu en haleine une bonne partie de l’été et il a fallu attendre la toute fin du mercato, pour voir enfin le dénouement arriver. Il a signé un contrat de cinq ans à Manchester City, avec le PSG qui aurait empoché entre 30 et 35M€ de son départ. A noter que ce contrat comporterait une option pour une saison supplémentaire, mais uniquement activable par le club mancunien.