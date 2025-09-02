Transfert annulé : Un danger inattendu à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Leonardo Balerdi a été l’unique joueur de l’OM à disposer du statut d’intransférable cet été aux yeux des dirigeants marseillais. La communication du club est allée dans ce sens. Cependant, à cause de l’incapacité de la direction à accueillir le polyvalent Joel Ordonez, une flopée de défenseurs a été recruté à Marseille, rebattant les cartes pour le capitaine argentin de l’OM ?

L’Olympique de Marseille avait fait le teasing d’un mercato d’ajustements avant le coup d’envoi de la session estivale des transferts. Lorsqu’on fait les comptes, on s’aperçoit que le dauphin du PSG de la saison 2024/2025 de Ligue 1 a bouclé pas moins de douze recrues. Soit un bilan identique à celui de l’été 2024. Rien que la dernière semaine du mercato, Hamed Junior Traoré, Arthur Vermeeren, Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Matt O’Riley et Benjamin Pavard ont tour à tour déposés leurs valises dans la cité phocéenne.

Le projet Ordonez a explosé en vol, l’OM boucle trois recrues en urgence Dans cette liste, on relève trois joueurs à vocation défensive. Un secteur déjà bien renforcé avec notamment les venues de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina plus tôt lors du mercato. De quoi avoir un impact sur le temps de jeu de Leonardo Balerdi. Le capitaine de l’OM qualifié d’intransférable par sa direction pendant l’intersaison, a montré bien des difficultés lors des trois premières sorties de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. L’Équipe souligne que l’international argentin aurait eu « plus de marge » si le polyvalent Joel Ordonez avait signé comme cela était escompté.