Un champion du monde arrive : L’OM tire le gros lot ?

Après Paul Pogba, Olivier Giroud et Florian Thauvin, un quatrième champion du monde 2018 a pris le chemin de la Ligue 1 pendant le mercato estival. Benjamin Pavard est également la 12ème et ultime recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Sur le plan salarial, le club phocéen réussit au passage à boucler une belle opération financièrement parlant. Explications.

Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed Junior Traoré, Arthur Vermeeren, Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Matt O’Riley… et Benjamin Pavard. Alors que l’OM est arrivé deuxième de la dernière campagne de Ligue 1 et la promesse de la direction d’un mercato d’ajustement pour cet été, le club phocéen a recruté 12 nouveaux joueurs cet été. Soit le même total que lors du premier mercato de l’ère Roberto De Zerbi où lea direction se devait d’offrir une équipe à l’image du technicien italien.

Un accord trouvé au bout du bout du mercato ? Benjamin Pavard a été le dernier dossier mené à bien de la part de l’Olympique de Marseille. Sur les coups de 17 heures, soit trois heures avant la clôture du mercato lundi, les dirigeants de l’OM et leurs homologues de l’Inter sont tombés d’accord sur les termes d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 15M€ pour l’international français selon L’Equipe. Le défenseur de 29 ans s’est par la suite empressé de finaliser les contours de son contrat à l’OM.