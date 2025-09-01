OM : De Zerbi lâche sa réponse pour cet attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de l’OL (1-0) dimanche soir, Roberto De Zerbi a décidé de se passer d’Amine Gouiri, resté sur le banc tout au long de la rencontre. Un choix « physique » que le technicien italien a expliqué, déclarant qu’il n’avait pas senti l’attaquant âgé de 25 ans en forme au cours de la semaine.

C’est une absence qui a interpellé au moment où les compositions de l’Olympico entre l’OL et l’OM (1-0) sont tombées dimanche soir. Titulaire lors des deux premières journées contre Rennes (1-0) et le Paris FC (5-2), Amine Gouiri était remplaçant au coup d’envoi de la rencontre. Roberto De Zerbi a décidé d’aligner Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque marseillaise, avec la nouvelle recrue Hamed Junior Traoré dans le couloir gauche et Nabil Nadir en numéro 10.

« Si Amine n’a pas joué, c’est un choix physique » Plus encore, l’international algérien (12 sélections, 5 buts) n’a même pas foulé la pelouse. S’il s’est échauffé en deuxième période, Roberto De Zerbi ne l’a pas fait entrer en jeu, préférant lancer le jeune Robinio Vaz. « Si Amine (Gouiri) n’a pas joué, c’est un choix physique. Je ne l’ai pas vu en très grande forme cette semaine. C’est tout, ça arrive. On ne peut pas être tout le temps au top de sa condition physique. On sentait qu’Aubameyang, Traoré et Nadir pouvaient mieux faire », a expliqué l’entraîneur de l’OM après la rencontre.