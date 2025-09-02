Départ de Rabiot - OM : Il annonce un gros rebondissement !

Axel Cornic

Un an après son arrivée libre en provenance de la Juventus, Adrien Rabiot a déjà quitté l’Olympique de Marseille. Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, le milieu de terrain a retrouvé la Serie A, puisqu’il a signé en faveur de l’AC Milan de son ancien coach Massimiliano Allegri.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la première polémique éclater à Marseille. Il a suffit d’une défaite face au Stade Rennais lors de la 1ere journée (1-0), pour faire imploser les vestiaire et pousser deux joueurs à en venir aux mains. Et ils ont tous les deux quitté l’OM puisque Jonathan Rowe a signé pour Bologna, tandis qu’Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan.

« L’affaire Rabiot et son départ ont eu un impact sur les recrues au milieu » Les débats autour de l’international français ainsi que son départ, ont laissé toutefois des traces à l’OM « L’impact des 2 défaites dans le mercato de l’OM ? Je pense que c’est plutôt l’affaire Rabiot et son départ qui ont eu un impact sur les recrues au milieu » a expliqué Florent Germain, sur RMC.