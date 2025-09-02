OM : La transfert de l’été annoncé en équipe de France !

Après le Bayern Munich et l’Inter, Benjamin Pavard a décidé de poursuivre son aventure en France, avec l’Olympique de Marseille. L’international français de 29 ans est le gros coup de cette fin de mercato, avec un prêt payant de 2,5M€ comportant une option d’achat fixée à 15M€.
Décidément, à Marseille on n’est pas du genre très calme. Alors qu’on annonçait un été plutôt tranquille, avec un recrutement d’appoint, l’OM a une nouvelle fois tout chamboulé lors du mercato estival. C’est notamment le cas en défense, puisque les recrues ont été nombreuses, notamment lors du dernier jour.
L’OM change de défense
On a ainsi vu Facundo Medina ou encore Nayef Aguerd débarquer, sans oublier Emerson Palmieri et le jeune anglais CJ Egan-Riley. Si on ajoute à ça Leonardo Balerdi qui est resté au club, Roberto De Zerbi se retrouve avec une défense de très haut niveau. Mais la recrue qui a le plus fait parler est évidemment Benjamin Pavard, qui a quitté l’Inter pour s’engager avec l’OM à la toute fin du mercato estival.
« Bonne chance à toi mon ami, à tout jamais Benji l’interista »
En marge de son départ, Pavard a reçu plusieurs messages de ses anciens coéquipiers, comme avec Marcus Thuram. « Bonne chance à toi mon ami, à tout jamais Benji l’interista » a écrit l’atttaquant français, qui est lui resté à l’Inter. A noter toutefois qu’il ne s’agit pour le moment que d’un prêt, avec le défenseur central qui pourrait donc revenir chez les Nerazzurri si l’OM ne leve pas son option d’achat.