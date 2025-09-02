OM : La transfert de l’été annoncé en équipe de France !

Axel Cornic

Après le Bayern Munich et l’Inter, Benjamin Pavard a décidé de poursuivre son aventure en France, avec l’Olympique de Marseille. L’international français de 29 ans est le gros coup de cette fin de mercato, avec un prêt payant de 2,5M€ comportant une option d’achat fixée à 15M€.

Décidément, à Marseille on n’est pas du genre très calme. Alors qu’on annonçait un été plutôt tranquille, avec un recrutement d’appoint, l’OM a une nouvelle fois tout chamboulé lors du mercato estival. C’est notamment le cas en défense, puisque les recrues ont été nombreuses, notamment lors du dernier jour.

L’OM change de défense On a ainsi vu Facundo Medina ou encore Nayef Aguerd débarquer, sans oublier Emerson Palmieri et le jeune anglais CJ Egan-Riley. Si on ajoute à ça Leonardo Balerdi qui est resté au club, Roberto De Zerbi se retrouve avec une défense de très haut niveau. Mais la recrue qui a le plus fait parler est évidemment Benjamin Pavard, qui a quitté l’Inter pour s’engager avec l’OM à la toute fin du mercato estival.