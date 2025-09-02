Coup de tonnerre : Il atterrit à Paris… et signe à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après avoir pris part au succès du Bayern Munich face au PSG en Ligue des champions en 2020, ou encore d’avoir tenté de priver le club de la capitale de sa première C1 en mai dernier avec l’Inter, Benjamin Pavard a profité de son atterrissage à Paris lundi en marge de sa venue à Clairefontaine afin de donner son aval pour signer chez l’ennemi historique : l’Olympique de Marseille.

Une affaire rondement, mais d’une manière express, menée. Loïc Tanzi nous apprend dans les colonnes de ce mardi de L’Équipe que l’Olympique de Marseille a travaillé dans l’urgence pour la signature de Benjamin Pavard lundi soir. Initialement, les préférences des dirigeants marseillais se portaient sur Joel Ordonez et Lutsharel Geertruida. Mais finalement, s’étant cassés les dents sur ces deux dossiers, le directeur du football du club phocéen qu’est Medhi Benatia se décidait à concrètement passer à l’action auprès du camp Pavard après des semaines à prendre des nouvelles sans entrer dans le vif du sujet.

Benjamin Pavard à l’OM, l’appel téléphonique de Medhi Benatia qui a tout changé Lundi matin, Medhi Benatia a passé les coups de fil qu’il fallait en ayant en ligne l’entourage de Benjamin Pavard puis le défenseur de l’Inter. Le discours du directeur du football a fait mouche puisqu’il n’a pas fallu qu’il bataille pour convaincre le principal intéressé de quitter le club nerazzurro et la Lombardie pour l’Olympique de Marseille et la Provence. Le fait que l’OM soit « un club prestigieux » comme Pavard l’aurait qualifié pendant son échange avec le dirigeant de l’institution marseillaise, a facilité les choses. De par la stature du club et la ferveur l’entourant, Benjamin Pavard aurait rapidement accepté de signer à l’OM lors de l’ultime journée du mercato estival lundi.