PSG - Départ de Donnarumma : Le rival s’enflamme pour le divorce !

Entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma, l’amour n’aura duré pas trois, mais seulement quatre ans. Nouveau gardien de Manchester City depuis quelques heures suite à la décision des hauts décideurs du PSG sous l’impulsion de l’entraîneur Luis Enrique de miser sur Lucas Chevalier, Donnarumma n’a pas vraiment trouvé du réconfort dans l’analyse de Kevin Trapp. Le gardien du Paris FC s’est montré cash sur ce divorce.

« Je suis ravi de cette nouvelle aventure ». Dans la journée de lundi, date limite du mercato estival, le PSG a bouclé le transfert de Gianluigi Donnarumma parti à Manchester City pour un montant compris entre 35 et 40M€. A un de la fin de son aventure contractuelle dans la capitale, Donnarumma n’a pas eu d’autre choix que d’aller voir de l’autre côté de la Manche en raison de la décision de Luis Enrique de l’évincer.

Recrue du Paris FC, Kevin Trapp valide le choix du PSG avec Lucas Chevalier L’entraîneur du PSG a fait le choix de nommer Lucas Chevalier comme gardien titulaire de l’équipe championne d’Europe dans la foulée de son transfert à Paris en provenance du LOSC pour 40M€ hors bonus. Le gardien de l’équipe de France de 23 ans est un choix judicieux de la part du Paris Saint-Germain, ex-portier du PSG avec Salvatore Sirigu. Pour le Canal Football Club, le nouveau gardien des cages du Paris FC s’est exprimé sur le choix Chevalier / Donnarumma. « Lucas Chevalier ? Je l’ai suivi un peu. De ce que j’ai vu, c’est un gardien très talentueux, il a tout devant lui et a signé dans le plus grand club aujourd’hui ».