Rabiot quitte l'OM : La gros tacle envoyé par Riolo !

Axel Cornic

Après une polémique qui a duré une dizaine de jours, Adrien Rabiot a fini par quitter l’Olympique de Marseille. L’international français de 30 ans va poursuivre sa carrière en Italie, où il a signé un contrat de trois ans avec l’AC Milan de son ancien coach Massimiliano Allegri.

Il y a encore un mois, personne n’y aurait cru. Leader de l’OM et pilier du projet mené par Roberto De Zerbi depuis l’été 2023, Adrien Rabiot n’est plus au club. La rupture a été très rapide après la bagarre de Rennes et le milieu de terrain a finalement fait ses valises pour s’engager avec l’AC Milan, en Serie A.

Rabiot quitte l’OM Évidemment, la perte d’un tel joueur n’est pas vraiment une bonne chose pour l’OM. Car Rabiot a été le meilleur élément de la saison dernière, prenant d’ailleurs une grande importance au sein du vestiaire. Il a été remplacé par Matt O’Riley ainsi que par Arthur Vermeeren.