Mercato - OM : Coup de tonnerre annoncé en direct avec le transfert d’un champion du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nouvelle a été officialisée lundi soir : Benjamin Pavard signe à l'OM et débarque en provenance de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt, assorti d'une option d'achat de 15M€. Reste désormais à savoir quel rôle sera attribué au champion du Monde 2018 dans le secteur défensif de Roberto De Zerbi, et un journaliste de RMC a annoncé un possible coup de tonnerre à ce sujet sur le schéma tactique de l'OM en direct dans l'After Foot lundi soir.

L'OM a réalisé un très joli coup dans les toutes dernières heures du mercato estival en bouclant l'arrivée de Benjamin Pavard (29 ans), qui débarque en provenance de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 15M€. Le champion du Monde 2018 présente d'ailleurs l'avantage d'être assez polyvalent avec la capacité d'évoluer en tant que latéral droit ainsi qu'au coeur d'une défense à trois. Ce qui pourrait provoquer un gros bouleversement à l'OM...

Un passage à 3 derrière avec Pavard à l'OM ? Le journaliste Fabrice Hawkins a d'ailleurs révélé lundi soir en direct dans l'After Foot que le recrutement de Pavard pourrait provoquer un gros bouleversement tactique à l'OM cette saison : « J’ai essayé de savoir s’il y a eu des discussions concernant le positionnement de Pavard. On m’a expliqué que ce serait hybride, qu’il n’y a rien de défini. Pourquoi à droite, pourquoi pas dans l’axe. Je pense qu’à terme, selon l’évolution de la saison, on n’est pas à l’abris d’un passage à 3 axiaux », indique le journaliste de RMC Sport.