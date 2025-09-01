PSG - 8M€ : Des années après, le transfert est enfin officiel !

Ce dernier jour du mercato était donc axée sur les départs au PSG. Le club de la capitale avait des indésirables à faire partir. Parmi eux : Carlos Soler. Prêté la saison dernière à West Ham, l’ancien de Valence a été transféré définitivement à la Real Sociedad. Un club qui courtisait Soler depuis un moment déjà.
Marco Asensio à Fenerbahce, Randal Kolo Muani à Tottenham... Carlos Soler a lui aussi quitté le PSG lors de cette fin du mercato estival. Pas dans les plans de Luis Enrique après son prêt à West Ham, l’Espagnol était invité à se trouver un nouveau club. C’est chose faite en ce dernier jour du marché des transferts puisque le départ de Soler à la Real Sociedad a été officialisé.
« Je suis super content, je suis très excité »
Ayant signé jusqu’en 2030 avec la Real Sociedad, Carlos Soler a ensuite pris la parole. C’est ainsi que l’ex-joueur du PSG a notamment confié pour les médias du club basque : « Ça fait un moment que cette possibilité était évoquée. Les autres années, ça n’a pas pu se faire, mais même si c’est un peu tard, c’est arrivé. Je suis super content, je suis très excité, j’ai beaucoup d’envie. La Real a parié sur moi et j’ai parié sur la Real. Cette confiance est très importante pour un joueur ».
8M€ et 50% d’une future vente !
Carlos Soler n’est donc désormais plus un joueur du PSG. Pour cette opération, le club de la capitale a récupéré 8M€, mais cela pourrait grimper prochainement. En effet, la Real Sociedad n’a acquis que 50% de Soler et ainsi, le PSG récupérera la moitié du montant d’une future vente du milieu de terrain.