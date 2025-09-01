PSG - 8M€ : Des années après, le transfert est enfin officiel !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dernier jour du mercato était donc axée sur les départs au PSG. Le club de la capitale avait des indésirables à faire partir. Parmi eux : Carlos Soler. Prêté la saison dernière à West Ham, l’ancien de Valence a été transféré définitivement à la Real Sociedad. Un club qui courtisait Soler depuis un moment déjà.

Marco Asensio à Fenerbahce, Randal Kolo Muani à Tottenham... Carlos Soler a lui aussi quitté le PSG lors de cette fin du mercato estival. Pas dans les plans de Luis Enrique après son prêt à West Ham, l’Espagnol était invité à se trouver un nouveau club. C’est chose faite en ce dernier jour du marché des transferts puisque le départ de Soler à la Real Sociedad a été officialisé.

« Je suis super content, je suis très excité » Ayant signé jusqu’en 2030 avec la Real Sociedad, Carlos Soler a ensuite pris la parole. C’est ainsi que l’ex-joueur du PSG a notamment confié pour les médias du club basque : « Ça fait un moment que cette possibilité était évoquée. Les autres années, ça n’a pas pu se faire, mais même si c’est un peu tard, c’est arrivé. Je suis super content, je suis très excité, j’ai beaucoup d’envie. La Real a parié sur moi et j’ai parié sur la Real. Cette confiance est très importante pour un joueur ».