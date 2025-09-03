OM - Le mercato n’est pas fini : Un attaquant transféré dans quelques jours ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie tout au long de l'été par les dirigeants de l'OM, Neal Maupay ne semble plus du tout entrer dans les plans de Roberto De Zerbi. Et la presse grecque relance ce dossier puisqu'un le PAOK Salonique tenterait de recruter le buteur marseillais, étant donné que le mercato local ne fermera ses portes que le 12 septembre. Explications.

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes depuis lundi soir en France, mais il reste néanmoins ouvert dans certains pays du Globe comme par exemple en Grèce (fermeture le 12 septembre), ce qui pourrait permettre à l'OM de peaufiner son effectif. Après un été particulièrement agité, le club phocéen n'en a pas forcément terminé avec le marché des transferts, puisqu'il est notamment question d'un départ de l'OM pour Neal Maupay (29 ans).

Maupay vers le championnat grec ? Selon les révélations du média grec Athlosnews, la direction du PAOK Salonique en pincerait pour Maupay et serait déjà en négociations avancées avec l'OM pour un transfert de l'ancien buteur d'Everton. L'optimiste serait même de mise dans ce dossier sur l'issue des discussions, qui pourraient donc aboutir sur un départ de Neal Maupay dans les jours à venir.