Nouveaux départs imminents : L'indice dévoilé par l'OM !

Axel Cornic

Le mercato estival vient à peine de fermer ses portes, mais voilà qu’on parle déjà du prochain, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques mois. Et du côté de l’Olympique de Marseille, on commence déjà à avoir quelques pistes au sujet des indésirables qui animeront la fenêtre hivernale.

Ça a beaucoup bougé à Marseille. On parlait d’un mercato d’appoint après la saison dernière, mais finalement l’OM a été l’un des grands acteurs de l’été, avec pas moins d’une douzaine de recrues. Et parmi elles on retrouve beaucoup de potentiels titulaires, comme Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd.

Le nouvel OM Justement, ces recrues estivales vont obligatoirement faire de l’ombre à certains, comme Leonardo Balerdi. L'actuel capitaine de l’OM est en effet au centre des débats, surtout avec son début de saison très moyen. La plupart des observateurs voit les recrues s’imposer et donc l’Argentin, pourrait bien voir sa situation changer radicalement en seulement quelques mois.