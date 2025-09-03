Transfert - 46M€ : L'offre qui va faire halluciner l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria à l'OM, les mouvements sont incessants sur le mercato, ce qui provoque évidemment quelques flops. Ce fut le cas d'Iiman Ndiaye. Recruté pour 17M€ en 2023, l'ailier sénégalais était reparti un an plus tard vers Everton pour une somme quasiment équivalente. Un gros échec sportif pour le club phocéen qui doit donc être particulièrement surpris d'apprendre que l'Inter Milan a offert 46M€ pour le recruter cet été.

