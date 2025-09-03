Une star prend la porte : La discussion secrète au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’amour n’aura duré que quatre ans du point de vue du PSG en ce qui concerne Gianluigi Donnarumma. Et pour l’entraîneur Luis Enrique, seulement deux. En effet, malgré le succès en Ligue des champions, le technicien espagnol a émis le souhait de tourner la page. Après son transfert à Manchester City, Donnarumma a fait une révélation à la presse.

Gianluigi Donnarumma (26 ans) a été prié d’aller voir ailleurs par ses désormais ex-dirigeants. Après quatre années de collaboration, le PSG lui a fait savoir qu’il n’entrait plus dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique. Le coach espagnol a justifié sa décision en expliquant qu’il souhaitait emprunter un autre chemin pour le poste de gardien de but avec le recrutement de Lucas Chevalier, un gardien ayant plus de facilités au niveau du jeu au pied.

Le PSG met Donnarumma à la porte Lors de la dernière journée du mercato estival lundi après-midi, le transfert à 30M€ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City s’est concrétisé. En conférence de presse ce mercredi dans le cadre de la trêve internationale avec l’Italie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le nouveau portier des Skyblues s’est attardé sur le processus de son départ du PSG.