«Il reste», l’annonce improbable sur Donnarumma et le PSG !

Fraîchement transféré au PSG vers Manchester City, Gianluigi Donnarumma a donc été poussé vers la sortie par Luis Enrique qui lui a préféré le profil de Lucas Chevalier. Et le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins fait une révélation de taille en indiquant que sans le coach espagnol, le PSG n'aurait jamais changé de gardien et aurait conservé Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma et le PSG, l'histoire est terminée ! Le gardien italien, président au Parc des Princes depuis l'été 2021, a été transféré à Manchester City en toute fin de mercato estival, lui qui n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Le coach espagnol a préféré faire venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC (40M€, hors bonus), et l'histoire aurait pu être toute autre pour Donnarumma et le PSG...

« Si Luis Enrique n’est pas là, Donnarumma reste à 100% » Mardi soir, au micro de l'After Foot, Fabrice Hawkins a fait une révélation de taille sur la vente de Donnarumma au PSG : « Aujourd’hui, Luis Enrique a un pouvoir énorme. On va s’en apercevoir de semaine en semaine. Donnarumma c’est l’exemple parfait. Si Luis Enrique n’est pas là, Donnarumma reste à 100%. Il est adoré par tout le monde, le président, les joueurs », explique le journaliste de RMC Sport.