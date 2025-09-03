Rabiot - Clash avec l’OM : La terrible malédiction ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ayant hérité de la présidence de l’OM après la séparation avec Jacques-Henri Eyraud à l’hiver 2021, Pablo Longoria ne cesse d’opérer des mouvements dans le vestiaire phocéen. 53 recrues sont à signaler depuis sa prise des fonctions et 55 % d’entre elles ont quitté le club seulement une année après leur arrivée. Adrien Rabiot fait partie de la statistique…

« Un exemple », un joueur avec une réelle attitude de « professionnel », à la limite du « fils » selon Roberto De Zerbi qui a avoué en conférence de presse lui avoir fait plus de « câlins » la saison dernière qu’à son « propre fils ». Néanmoins, le soir de la défaite à Rennes le 15 août dernier (0-1), Adrien Rabiot a tout balayé d’un revers de main en se battant dans le vestiaire avec Jonathan Rowe remettant en cause l’implication collective de l’Anglais.

L’OM multiplie les recrues et les départs un an plus tard La sanction a été claire. L’OM, en soulignant la notion d’institution, a évincé de manière définitive les deux joueurs seulement recrutés l’été dernier. De quoi perpétuer une malédiction depuis la prise de fonctions de Pablo Longoria à la présidence en 2021. Depuis l’été en question, 53 recrues ont été enregistrées à l’Olympique de Marseille comme L’Équipe le souligne dans ses colonnes du jour.