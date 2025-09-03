Arabie Saoudite - OM : Signature de dernière minute, le deal que personne n'a vu venir à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato ait fermé ses portes dans la plupart des grands championnats européens, l'Arabie Saoudite peut toujours se renforcer jusqu'au 11 septembre. Une information importante qui fait angoisser plusieurs clubs en Europe, dont l'OM puisque Mason Greenwood intéresserait toujours des formations saoudiennes, ce qui risque d'inquiéter le club phocéen encore quelques jours.

C'est désormais une habitude, l'Arabie Saoudite a été l'un des acteurs majeurs du marché des transferts avec plusieurs coups très importants à l'image de Mateo Retegui (68M€, Al-Qadsiah), Darwin Núñez (53M€, Al-Hilal), Theo Hernández (25M€, Al-Hilal), João Félix (30M€, Al-Nassr), Enzo Millot (30M€, Al-Ahli FC) ou Coman (25M€, Al-Nassr). A noter également le mercato de folie du promu Neom SC. Entraîné par Christophe Galtier, le club a notamment recruté Nathan Zézé, Marcin Bulka ou encore Alexandre Lacazette.

L'OM toujours menacé par l'Arabie Saoudite pour Greenwood ? Et ce n'est peut-être pas terminé. En effet, le mercato fermera ses portes le 11 septembre en Arabie Saoudite ce qui devrait encore animer le marché et faire trembler certains clubs européens. Dont l'OM. Selon les informations de AS, Mason Greenwood fait effectivement partie des cas à suivre. Le nom du numéro 10 de l'OM avait effectivement circulé du côté d'Al-Nassr durant l'été.