Iniesta - Zidane : Le PSG rate un très gros coup sur le mercato !

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Maghnes Akliouche a finalement décidé de rester à l'AS Monaco. Un choix qui pourrait lui être bénéfique en vue de la Coupe du monde puisqu'il a été sélectionné pour la première fois en équipe de France. Et ce dernier rappelle d'ailleurs qu'il s'est inspiré de Zinedine Zidane et Andrès Iniesta.

Bien qu'il ait décidé de rester à l'AS Monaco, Maghnes Akliouche a vécu un été particulièrement mouvementé puisqu'il a été annonce dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG. Finalement, le crack monégasque n'a pas bougé et fera une nouvelle saison sur le Rocher, peut-être avec le statut d'international français. En effet, Maghnes Akliouche a été convoqué pour la première fois en équipe de France en vue des deux matches de qualifications pour la Coupe du monde contre l'Ukraine et l'Islande. L'occasion pour lui de se confier sur ses sources d'inspiration, à commencer par Zinedine Zidane.

Akliouche s'inspire de Zidane... « Il y en a beaucoup, mais surtout les Coupes du monde. J'étais petit, mais j'ai revu celle de 2006 (il avait 4 ans). Sinon, c'est surtout la Coupe du monde 2018 que j'ai pu observer. J'avais 16 ans, donc déjà la maturité pour analyser le jeu. J'ai été imprégné par cette équipe de France-là. Il y a aussi Henry, Zidane... J'ai beaucoup observé Zidane, c'était magique ce qu'il faisait sur un terrain », lance-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE.