L’OM trop radin, la terrible révélation à l’étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un temps, Dani Ceballos aurait baissé les bras. Au cours du dernier mercato, en raison de la complexité financière que représentait son transfert du Real Madrid, le milieu de terrain espagnol estimé qui lui était presque impossible de partir. La venue de l’OM à la table des négociations aurait changé la donne d’après The Athletic, avant que le club marseillais ne se tire une balle dans le pied.

Une disette de 10 ans aurait pu prendre fin cet été. Pour la première fois depuis Lucas Silva, l’OM a été proche de recruter un joueur du Real Madrid. Dani Ceballos, du haut de ses 29 ans et ses trois Ligues des champions, aurait été un complément indéniable à l’effectif de Roberto De Zerbi. Toutefois, sa signature a avortée et il semblerait que l’approche de l’Olympique de Marseille en soit la raison.

Ceballos voulait partir, l’OM lui a redonné espoir A l’approche du coup d’envoi du mercato estival, Dani Ceballos se serait entretenu avec ses dirigeants au Real Madrid dans l’optique de bénéficier d’un bon de sortie. Toutefois, prenant en considération le salaire net du joueur fixé à 4,5M€ par an et le montant du transfert réclamé par le club, un départ semblait peu probable dans les esprits des personnes concernées. Si bien que The Athletic affirme que Dani Ceballos aurait ressenti une certaine résignation quant à ses chances de quitter le Real Madrid cet été.