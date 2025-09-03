PSG - Un «problème» fatal avec Luis Enrique : Donnarumma répond après son transfert !

Axel Cornic

Grand acteur de la victoire en Ligue des Champions grâce à des arrêts décisifs, Gianluigi Donnarumma ne semblait pas vraiment avoir le profil parfait pour Luis Enrique. Après deux années ensemble, le technicien espagnol a d’ailleurs décidé de changer, écartant l’Italien pour aller chercher Lucas Chevalier au LOSC.

Une page s’est tournée à Paris. Arrivé en 2021 à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma semblait pouvoir rester au PSG des nombreuses années. Finalement, il n’en aura fait que quatre, puisque cet été il a été écarté de l’équipe au profit de Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC dans le cadre d’un transfert autour des 40M€ et rapidement installé comme titulaire indiscutable.

Luis Enrique le dégage pour Chevalier Plusieurs sources proches du club parisien, assurent que ce choix serait en partie liée à la situation contractuelle de Donnarumma, dont le contrat se terminait en juin 2026. Mais d’autres expliquent plutôt que c’est Luis Enrique, qui serait derrière son départ ! Le gardien italien aurait été jugé incompatible avec le football prôné par le coach du PSG, qui aurait donc décidé de changer et de miser sur Chevalier, vraisemblablement plus proche de ses idées.