Départ du PSG : Donnarumma se fait déjà clasher en Angleterre !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A peine arrivé à Manchester City, Gianluigi Donnarumma se fait allumer par la critique. Selon l'ancien portier danois Peter Schmeichel, le portier italien, malgré sa dernière saison étincelante sous le maillot du PSG, aura le plus grand mal à remplacer Ederson, notamment en raison de ses lacunes balle au pied.

Après plusieurs semaines de recherche, Gianluigi Donnarumma a enfin trouvé une porte de sortie. Poussé vers la sortie par le PSG, le portier italien s'est engagé avec Manchester City. L’international italien a passé sa visite médicale à Florence, près de Coverciano, où il était réuni avec la sélection, avant de parapher un contrat de cinq ans avec le club anglais. Champion d’Europe avec l’Italie et tout juste vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Donnarumma arrive dans un effectif déjà très compétitif, avec pour mission de succéder à un monument : Ederson.

L'arrivée de Donnarumma fait parler Cette succession, justement, ne laisse pas indifférents les spécialistes. Peter Schmeichel, ancien portier de Manchester City, a livré une analyse nuancée. « Le style de jeu préféré de Pep et ce qui a fait de cette équipe l'une des plus performantes de l'histoire de la Premier League s'articule autour du gardien Ederson et de son incroyable maîtrise du ballon. Quand ils jouent contre Man City, les entraîneurs disent à leurs joueurs de ne pas lui mettre la pression, car c'est une perte d'énergie. Il peut jouer court même devant son propre but. Même sous pression, il peut faire une passe de 80 mètres. Il est une menace absolue » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à la BBC.