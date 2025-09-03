«L'équipe a-t-elle besoin de moi ?» : Un joueur du PSG en plein doute, un nouveau transfert se prépare ?

Alors qu'il s'attendait à avoir du temps de jeu durant la Coupe du monde des clubs, Matvey Safonov est finalement resté sur le banc durant toute la compétition. De quoi renforcer les rumeurs de transfert d'autant plus que dans les buts, Luis Enrique a mené une révolution dans les buts du PSG. Il reconnaît d'ailleurs que la situation se poursuit, il faudra qu'il envisage un transfert.
Cet été, le PSG a connu une petite révolution au poste de gardien de but avec les arrivées Lucas Chevalier et Renato Marin, et les départs de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Finalement, seul Matvey Safonov est resté et conservera son rôle de doublure. Une situation qu'il n'acceptera pas éternellement, ouvrant même la porte à un éventuel transfert.
«Si je ne joue pas du tout, la question se posera»
« Si je ne joue pas du tout, la question se posera : pourquoi l’équipe a-t-elle besoin de moi ? On verra bien comment la vie va évoluer. C’est étrange d’aller en Europe pour affronter les difficultés et de les fuir ensuite. Pourquoi suis-je venu alors ? Tout se passe comme prévu. Il ne faut pas abandonner, il faut se battre », lance-t-il dans une interview accordée à Sport-Express.
«On verra bien comment la vie va évoluer»
Il faut dire que plusieurs rumeurs ont circulé cet été envoyant notamment Matvey Safonov à Galatasaray ou encore au Spartak Moscou. Mais le portier russe assure qu'il n'en a jamais entendu parler : « D’où vient cette information ? De quelles sources ? Je n’ai rien commenté, et le club non plus. Je ne lis pas les nouvelles. Tout m’échappe. C’est toi qui m’informes ».