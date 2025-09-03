«L'équipe a-t-elle besoin de moi ?» : Un joueur du PSG en plein doute, un nouveau transfert se prépare ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il s'attendait à avoir du temps de jeu durant la Coupe du monde des clubs, Matvey Safonov est finalement resté sur le banc durant toute la compétition. De quoi renforcer les rumeurs de transfert d'autant plus que dans les buts, Luis Enrique a mené une révolution dans les buts du PSG. Il reconnaît d'ailleurs que la situation se poursuit, il faudra qu'il envisage un transfert.

Cet été, le PSG a connu une petite révolution au poste de gardien de but avec les arrivées Lucas Chevalier et Renato Marin, et les départs de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Finalement, seul Matvey Safonov est resté et conservera son rôle de doublure. Une situation qu'il n'acceptera pas éternellement, ouvrant même la porte à un éventuel transfert.

«Si je ne joue pas du tout, la question se posera» « Si je ne joue pas du tout, la question se posera : pourquoi l’équipe a-t-elle besoin de moi ? On verra bien comment la vie va évoluer. C’est étrange d’aller en Europe pour affronter les difficultés et de les fuir ensuite. Pourquoi suis-je venu alors ? Tout se passe comme prévu. Il ne faut pas abandonner, il faut se battre », lance-t-il dans une interview accordée à Sport-Express.