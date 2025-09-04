Gros transfert, le PSG recrute un héros de la nation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a souhaité se renforcer en défense. Pour cela, le club de la capitale n’a pas hésité à débourser 66M€ (bonus compris) pour boucler l’arrivée d’Illya Zabarnyi. En plus d’être considéré comme un défenseur central très prometteur, le joueur de 23 ans est également l’une des sportifs les plus patriotes envers l’Ukraine.

Il s’agit du gros transfert réalisé par le PSG sur ce mercato estival. Arrivé à Paris en provenance de Bournemouth contre un montant de 66M€ (bonus compris), Illya Zabarnyi est amené à devenir le successeur de Marquinhos dans l’axe droit de la défense parisienne. Très apprécié par Luis Enrique et Luis Campos qui avaient déjà ciblé son profil l’hiver dernier, le joueur né en 2002 est donc perçu comme l’avenir pour les champions d’Europe.

Zabarnyi, héros en Ukraine Ayant effectué des débuts réussis au sein du club parisien, le numéro 6 est une véritable icône en Ukraine. International aux 47 sélections à seulement 23 ans, Illya Zabarnyi est tout d’abord sportivement, un grand atout pour la sélection ukrainienne. Mais le nouveau joueur du PSG est également un fervent patriote.