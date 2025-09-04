OM - Transfert d’un champion du monde : Deschamps lui fait un cadeau pour signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier jour du mercato estival, l’OM a officialisé l’arrivée de Benjamin Pavard. L’international français a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un deal que le défenseur a bouclé du côté de Clairefontaine. D’ailleurs, occupé par son transfert à l’OM lundi, Pavard a pu bénéficier d’une gestion particulière de Didier Deschamps.

Actuellement avec l’équipe de France, Benjamin Pavard rejoindra ensuite Marseille à l’issue de la trêve. En effet, lors du dernier jour du mercato estival, le défenseur s’est engagé avec l’OM, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. C’est d’ailleurs à Clairefontaine que Pavard a signé, bénéficiant notamment d’un traitement de faveur de son sélectionneur.

« Il n'allait pas s'entraîner en pensant à son contrat ! » Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, Didier Deschamps est revenu sur sa gestion du cas Benjamin Pavard lors du dernier jour du mercato. Ayant dispensé d’entraînement le nouveau joueur de l’OM, il a expliqué : « Benjamin (Pavard) devait également s'entraîner, mais il a dû signer (à Marseille). Il n'allait pas s'entraîner en pensant à son contrat ! ».