OM - Transfert d’un champion du monde : Deschamps lui fait un cadeau pour signer !

Lors du dernier jour du mercato estival, l’OM a officialisé l’arrivée de Benjamin Pavard. L’international français a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un deal que le défenseur a bouclé du côté de Clairefontaine. D’ailleurs, occupé par son transfert à l’OM lundi, Pavard a pu bénéficier d’une gestion particulière de Didier Deschamps.
« Il n'allait pas s'entraîner en pensant à son contrat ! »
Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, Didier Deschamps est revenu sur sa gestion du cas Benjamin Pavard lors du dernier jour du mercato. Ayant dispensé d’entraînement le nouveau joueur de l’OM, il a expliqué : « Benjamin (Pavard) devait également s'entraîner, mais il a dû signer (à Marseille). Il n'allait pas s'entraîner en pensant à son contrat ! ».
« J’ai le sens des priorités mais je suis humain »
« La priorité pour lui, à ce moment-là, c'était son futur. Contrairement à ce que certains pensent, j'ai le sens des priorités mais je suis humain », a ajouté Didier Deschamps concernant Benjamin Pavard.