Transfert à 40M€ : L’incroyable annonce de l’OM sur le mercato !

Alors qu’il est la cible des critiques en raison de son très mauvais début de saison, Leonardo Balerdi conserve malgré tout la confiance de l’OM. Un joueur que les dirigeants marseillais ont voulu conserver à tout prix au cours du mercato estival, faisant savoir que même si une offre de 35-40M€ arrivait, ils ne le laisseraient pas partir.

Annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus cet été, Leonardo Balerdi est finalement resté à l’OM, où il a prolongé jusqu’en juin 2028 l’année dernière. L’offre à la hauteur des attentes des dirigeants marseillais n’est pas arrivée, et elle aurait dû être conséquente pour les convaincre de céder leur capitaine.

« Même à 35-40 millions d’euros, ils ne laisseraient absolument pas partir Balerdi » « C‘est l’OM qui a voulu faire de Balerdi ce taulier-là. Les dirigeants nous disaient cet été que même à 35-40 millions d’euros, véridique, on nous a dit ça, ils ne laisseraient absolument pas partir Leonardo Balerdi », a indiqué le journaliste Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.