L’OM annule un transfert, la vérité éclate à Marseille

Après le mercato estival, la presse italienne évoque des tensions à l'OM. Convoité par la Juventus, Leonardo Balerdi serait en colère contre son club, qui l'aurait empêché de rejoindre la Serie A. Une information qui a toutefois été démentie à Marseille ce mercredi. Aucun véto n'aurait été posé durant le mois d'août.
Alors que le mercato estival s’est achevé sans transfert majeur pour lui, Leonardo Balerdi aurait bien pu quitter l’OM cet été selon les informations de la presse italienne. La Stampa annonce que le défenseur argentin aurait exprimé son envie de rejoindre la Juventus. Le média affirme que le joueur aurait été déçu par le refus de l’OM de le laisser partir, et qu’il en aurait été « frustré et mécontent ».
Une fake-news dénoncée
Du côté des insiders marseillais, la version est toute autre. Le compte La Minute OM affirme avec fermeté sur X : « Léo Balerdi n’a pas demandé aux dirigeants de le laisser partir à la Juventus. Aucun veto n’a été mis pour un départ. »
Un dossier relancé en 2026 ?
De son côté, la Tribune OM apporte une lecture plus nuancée : « Il n’y a pas eu d’offres suffisamment intéressantes pour le joueur. » En revanche, ils confirment des intérêts concrets de la Juventus mais aussi de l’Atlético de Madrid, tout en laissant entendre qu’un départ pourrait être reconsidéré à l’été 2026. Le dossier Balerdi est donc loin d’être clos.