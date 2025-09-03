L’OM annule un transfert, la vérité éclate à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le mercato estival, la presse italienne évoque des tensions à l'OM. Convoité par la Juventus, Leonardo Balerdi serait en colère contre son club, qui l'aurait empêché de rejoindre la Serie A. Une information qui a toutefois été démentie à Marseille ce mercredi. Aucun véto n'aurait été posé durant le mois d'août.

Alors que le mercato estival s’est achevé sans transfert majeur pour lui, Leonardo Balerdi aurait bien pu quitter l’OM cet été selon les informations de la presse italienne. La Stampa annonce que le défenseur argentin aurait exprimé son envie de rejoindre la Juventus. Le média affirme que le joueur aurait été déçu par le refus de l’OM de le laisser partir, et qu’il en aurait été « frustré et mécontent ».

Une fake-news dénoncée Du côté des insiders marseillais, la version est toute autre. Le compte La Minute OM affirme avec fermeté sur X : « Léo Balerdi n’a pas demandé aux dirigeants de le laisser partir à la Juventus. Aucun veto n’a été mis pour un départ. »