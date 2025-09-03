Mercato : L'OM a raté un joueur «similaire à Messi»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps courtisé par l'OM durant le dernier mercato estival, Edon Zhegrova a finalement rejoint la Juventus. Une jolie pioche pour le club italien si l'on se fie aux propos d'Arlind Sadiku. Le journaliste kosovar, qui suit l'ailier de 26 ans depuis plusieurs années, n'hésite pas à le comparer à Lionel Messi.

L’OM pensait tenir sa recrue offensive en la personne d’Edon Zhegrova. Attiré par le projet marseillais, l’ailier kosovar avait donné son accord pour rejoindre la cité phocéenne. Mais les négociations se sont rapidement complexifiées. Le LOSC, qui voulait éviter de renforcer un concurrent, a durci ses exigences financières. La Juventus, attentive, a alors accéléré dans le dossier et a finalisé le transfert de Zhegrova à hauteur de 20M€.

L'OM s'est fait doubler par la Juve Journaliste kosovar, Arlind Sadiku n’a pas tari d’éloges à propos de Zhegrova. Pour lui, la Juve est une destination à la hauteur du talent du joueur. « Edon Zhegrova est destiné à un club comme la Juventus. Son talent, sa passion et son ambition de réussir au plus haut niveau correspondent parfaitement aux objectifs que les Bianconeri ont toujours poursuivis. Je suis sûr qu'il gagnerait le cœur des supporters de la Juventus dès son premier match. Pas seulement les supporters de la Juventus, mais aussi tous les vrais passionnés de football » a-t-il lâché lors d'un entretien accordé à Tutto Juve.