«C’est l’enfer» : La bombe lâchée par le PSG sur Messi, Neymar et Mbappé !

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a expliqué le titre de son dernier livre, « De l’enfer au paradis : Les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG ». Un titre qui lui est venu après la Coupe du monde 2022 après une discussion avec un dirigeant du PSG.

Vainqueur de la Ligue des champions en juin dernier, c’est donc sans ses stars Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé que le PSG a réussi à remporter le titre qu’il convoitait tant. Et si cela ne s’est pas fait lorsque les trois joueurs cités étaient à Paris, c’est parce qu’en interne, « c’était l’enfer ».

