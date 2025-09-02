PSG : Zaïre-Emery prêt à changer, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Connaissant un coup de moins bien avec le PSG, Warren Zaïre-Emery n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l’équipe de France. La question s’est alors posée de savoir si le Parisien allait évoluer avec les Espoirs. Alors que Gérald Baticle n’a finalement pas appelé Zaïre-Emery, ce dernier était pourtant prêt à venir.

Alors que l’équipe de France va affronter l’Ukraine et l’Islande en cette trêve internationale, cela se fera sans Warren Zaïre-Emery. En effet, le joueur du PSG n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement. Alors que le milieu de terrain aurait très bien pu aller jouer avec les Espoirs, Gérald Baticle n’a lui aussi pas fait appel à Zaïre-Emery, malgré pourtant la volonté de ce dernier.

« J'ai eu Warren, il était prêt à venir » Malgré son statut d’international français, Warren Zaïre-Emery était donc prêt à redescendre avec les Espoirs. C’est ce qu’a révélé Gérald Baticle. A la tête des Bleuets, il a en effet expliqué, rapporté par RMC, à propos du joueur du PSG : « Ça fait je crois huit rassemblements de suite qu'il est en A, il doit à la fois digérer le fait de pas être dans le neuvième et venir rapidement avec moi. J'ai eu Warren, il était prêt à venir. (…) Il va souffler sur ce premier rassemblement. Il a aussi eu une préparation avec le PSG différente des autres années donc sur ce rassemblement-là, il va rester dans sa préparation au Paris Saint-Germain et puis on avisera pour les suivants et je lui souhaite d'avoir une belle séquence avec son club et de regagner sa place en A ».