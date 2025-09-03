Deux grands noms arrivent : L’OM a réglé un gros problème ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si, en raison des dernières arrivées en défense, le statut de titulaire de Leonardo Balerdi pourrait être fragilisé, Walid Acherchour estime au contraire qu’il va en profiter. Selon lui, avec notamment les recrutements de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard, le capitaine de l’OM sera mieux entouré et va rehausser son niveau après un début de saison très décevant.

Et si Leonardo Balerdi était finalement le grand gagnant des arrivées de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard ? Le dernier jour du mercato, l’international marocain (55 sélections) et l’international français (55 sélections) sont venus renforcer la défense marseillaise et si le capitaine de l’OM a vu la concurrence s’accroitre à son poste, Walid Acherchour estime qu’il pourrait en profiter.

« Balerdi ne doit pas être remplaçant à l’Olympique de Marseille » « Pour moi, Balerdi ne doit pas être remplaçant à l’Olympique de Marseille. Il fait un début de saison cataclysmique, c’est flagrant. Il est fautif contre Rennes, il est fautif contre le PFC, il est encore fautif sur l’expulsion d’Egan-Riley. Lui-même a dit qu’il en prenait la responsabilité. L’année dernière déjà, son début de saison avait été compliqué et derrière il avait réussi à rehausser son niveau. On avait même eu pas mal de débats sur son rôle de capitaine », a-t-il déclaré dans Génération After sur RMC.