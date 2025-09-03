Grosse recrue à l'OM : Le transfert qui fait polémique à l'étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il aura fallu patienter jusqu’aux toutes dernières heures du mercato estival 2025 pour voir Benjamin Pavard poser ses valises à Marseille. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à 15M€, le défenseur champion du monde 2018 renforce considérablement le secteur défensif de l’OM. Mais son départ continue de faire jaser en Italie.

Un champion du monde part, et un autre débarque. Après avoir perdu Adrien Rabiot, l'OM est parvenu à boucler l'arrivée de Benjamin Pavard. L’opération s’est conclue dans les dernières heures du mercato sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Une solution qui permet à l'OM de limiter les risques tout en attirant un joueur de très haut niveau.

Le départ de Pavard fait parler en Italie Du côté italien, cette opération suscite des réactions contrastées. Le journaliste Alfio Musmarra n’a pas caché son étonnement face à la position de l'Inter dans ce dossier Pavard.