Grosse recrue à l'OM : Le transfert qui fait polémique à l'étranger

Il aura fallu patienter jusqu’aux toutes dernières heures du mercato estival 2025 pour voir Benjamin Pavard poser ses valises à Marseille. Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à 15M€, le défenseur champion du monde 2018 renforce considérablement le secteur défensif de l’OM. Mais son départ continue de faire jaser en Italie.
Un champion du monde part, et un autre débarque. Après avoir perdu Adrien Rabiot, l'OM est parvenu à boucler l'arrivée de Benjamin Pavard. L’opération s’est conclue dans les dernières heures du mercato sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Une solution qui permet à l'OM de limiter les risques tout en attirant un joueur de très haut niveau.
Le départ de Pavard fait parler en Italie
Du côté italien, cette opération suscite des réactions contrastées. Le journaliste Alfio Musmarra n’a pas caché son étonnement face à la position de l'Inter dans ce dossier Pavard.
« Cela me semble absurde »
« Est-il possible qu'aucune solution économiquement intéressante n'ait été trouvée pour Pavard ? Cela me semble absurde. Tout le monde a vendu tout ce qu'il pouvait, mais ne pas réussir à vendre un joueur à un prix décent me semble être une limitation importante qui mérite d'être soulignée. Une telle situation n'est pas normale, à mon avis » a confié le journaliste italien dans des propos rapportés par FC Inter News.