PSG : La signature exigée par Guardiola lors du mercato !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers de l’équipe, Gianluigi Donnarumma a été écarté et remplacé au pied levé par Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC. Et l’international italien n’est déjà plus au Paris Saint-Germain, puisqu’il a signé pour Manchester City dans les dernières heures du mercato estival.

C’est la grosse bombe de l’été. Héros de la victoire en Ligue des Champions et considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma a été mis à l’écart par le PSG. Son coach Luis Enrique lui aurait montré la porte de sortie, préférant miser sur Lucas Chevalier, qui est arrivé en provenance du LOSC et a rapidement été installé comme le titulaire indiscutable dans les cages parisiennes.

« La vérité, c'est que ces derniers jours, j'ai ressenti les effets de ma situation » La situation s’est en quelque sorte finalement arrangée à la toute fin du mercato, avec Donnarumma qui a quitté le PSG pour rejoindre Manchester City. Et le principal intéressé l’avoue, les choses n’ont pas été simples pour lui avant son départ officiel de Paris. « La vérité, c'est que ces derniers jours, j'ai ressenti les effets de ma situation, mais j'ai continué à bien m'entraîner » a confié le gardien, lors de la conférence de presse de la sélection italienne organisée ce mercredi.