«Je ne veux rien savoir» : Rupture au PSG, il balance tout !

Nouvelle ère au PSG. Dans la foulée du sacre en Ligue des champions, les décideurs parisiens ont épaulé Luis Enrique qui cultivait le désir de recruter un gardien aux caractéristiques différentes de celles de Gianluigi Donnarumma. Lucas Chevalier a débarqué le 9 août dernier du LOSC, poussant l’Italien à partir du côté de Manchester City. Face à la presse, Donnarumma a lâché un message clair sur la fin de son aventure parisienne.

Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux aux supporters du PSG le 22 août dernier. Lors de la réception du SCO d’Angers au Parc des princes, l’Italien a eu le droit à un tour de stade après la victoire du Paris Saint-Germain sur la plus petite des marges. Emu, Donnarumma a dû patienter jusqu’au lundi 1er septembre afin de témoigner de l’accord total entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de Manchester City pour son transfert à 30M€.

«Il a été franc avec moi dès les premiers jours du stage» Ce mercredi, plusieurs semaines après avoir été évincé de son poste de gardien numéro un et remplacé par Lucas Chevalier sous l’impulsion de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma a été interrogé en conférence de presse avec la sélection italienne sur les coulisses de sa séparation avec le PSG initiée par son ex-entraîneur. « J'ai toujours eu une excellente relation avec le coach. Il a été franc avec moi dès les premiers jours du stage. Je ne sais pas si je suis déçu, chacun fait ses choix. Le coach a le pouvoir de décider, mais le soutien de tous, en particulier de mes coéquipiers, m'a fait comprendre ce que j'avais apporté au PSG et je pense que c'est le plus important ».