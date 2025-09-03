Transfert de dernière minute au PSG, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a pris le temps de mener une petite révolution au poste de gardien de but, en se séparant de Gianluigi Donnarumma, remplacé par Lucas Chevalier. Un décision inattendue qui a même surpris au sein du club puisque Matvey Safonov, doublure de l'Italie, reconnaît qu'il ne s'attendait pas à une telle décision.

C'est l'une des sensations du mercato estival. En effet, malgré une année 2025 exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma a été poussé au départ par Luis Enrique qui a choisi Lucas Chevalier comme nouveau gardien. Un transfert inattendu même pour Matvey Safonov qui a appris le départ de l'Italien il y a seulement quelques jours.

Safonov ne s'attendait pas au départ Donnarumma « Il y a une semaine. Je ne pense pas que c’était comme un adieu. On a discuté, échangé des SMS. Et quand il a été transféré, j’étais dans un avion », confie-t-il dans une interview accordée au média russe Sport Express, avant d'évoquer la concurrence avec Lucas Chevalier.